с чего всё началось

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний. Машина может передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Демонстрация прошла в рамках работы VII Международного евразийского форума "Такси".

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Энергетика «Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.

Шоу-бизнес Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате Последняя насмешила всех собравшихся тем, что вместо того, чтобы помахать рукой всем собравшимся, она показала язык.

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.

Политика Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях 8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.

Футбол «Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.

Общество Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Армия и оружие Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Происшествия Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Политика В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.

Общество Сельдяного короля впервые заметили у берегов России Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.

Футбол Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.

Шоу-бизнес Вербер получила мистический знак перед смертью За несколько месяцев до кончины фешен-директор Алла Вербер получила мистический знак.

Политика Польша опасается сближения Евросоюза с Россией Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.