Армия и оружие
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12RT на русском 13:59
Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Политика
Иран обвинил США в экономической войне и терактах
США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Обновлено в 16:20
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
«Калашников» показал беспилотник-камикадзе
Генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Обновлено в 15:50
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Суд принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России
Обновлено в 05:26
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Политика
ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Политика
Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, цель которого - обязать больницы раскрывать стоимость своих услуг и тем самым повысить конкуренцию между ними.
Обновлено в 16:28
Футбол
Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы
Певица Ольга Бузова посетовала, что ей нужен новый оператор и предложила эту роль Денису. Глушаков пока что никак не отреагировал.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Политика
Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20