«Калашников» представил гражданский вариант АК-12Политическая Экспертиза 16:40

Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня. Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник".

с чего всё началось

Концерн «Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12. Об этом на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019» сообщил гендиректор Владимир Дмитриев. Сейчас действует трехлетнее соглашение концерна с министерством обороны РФ.

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