Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзеLenta.ru 14:41
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает РИА Новости. Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков.
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В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
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Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Общество
Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах
Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Транспорт
Отменена комиссия при оплате штрафов ГИБДД через портал госуслуг
Комиссия при оплате штрафов ГИБДД отменена на портале госуслуг для держателей карт платежной системы «Мир», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против Ирана
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 12:03
Политика
Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году
Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
Обновлено в 13:37
Политика
По докладу Мюллера поставят пьесу с голливудскими звездами
Американская юридическая организация Law Works поставила пьесу «Расследование: поиск правды в 10 актах» по мотивам доклада Мюллера.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Космос
Ученые подвели первые итоги поиска разумных инопланетян
Ученые пока не нашли никаких свидетельств о существовании разумных инопланетян в других звездных системах, сообщает Live Science.
Обновлено 22 июня в 19:04
Армия и оружие
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Авиационный комплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:32
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных моторов
Новое поколение Renault Duster, которое появится в 2023 году останется без дизельных моторов.
Обновлено в 15:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Политика
Премьер Франции не исключает отмену антироссийских санкций
В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 18:29
Наука
Алгоритм научили точно определять подмену лиц
Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено в 12:58
Происшествия
Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане
Один человек погиб в результате взрыва на арсенале воинской части в Казахстане.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Доказано: Соблюдение поста омолаживает, снижает риск развития диабета и рака
Пост по часам: пищу - любую - принимать только в конкретное временное «окно», столько, сколько именно вам необходимо, но без обжорства.
Обновлено в 11:18
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество
Россияне признались в несбывшихся детских мечтах
Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.
Обновлено в 20:30
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30