Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзеLenta.ru 14:41
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает РИА Новости. Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков.
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В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.
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Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:22
Здоровье
Более 1,2 тысячи жителей МО обратились к медикам из-за укусов клещей
Количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Космос
«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.
Обновлено в 19:44
Политика
В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну
В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено в 21:16
Общество
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 22:05
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Общество
ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль»
ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".
Обновлено в 06:34
Общество
Принятие «коммунальных сверхтарифов» откладывается
О проведении 25 июня заседания Горсовета неделю назад, после принятия решения о повышении до 53% предельного индекса повышения стоимости ЖКУ для населения, сообщил спикер Горсовета Олег Масюков.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено в 22:14
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено в 22:36
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Политика
Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации
Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено в 20:48
Кино
Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено в 15:20
Политика
В Ингушетии назвали возможный вариант продолжения карьеры Евкурова
Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев рассказал, какое продолжение карьеры ждет решившего уйти в отставку главу республики Юнус-Бека Евкурова.
Обновлено в 12:47
Общество
Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Баскетбол
Лука Дончич стал новичком года в НБА
Обновлено в 21:22