Армия и оружие

«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзеРБК вчера в 14:47

«ZALA Ланцет», по его данным, стал вторым продуктом в линейке ударных беспилотников концерна. В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения.
Читать в источнике
Сергей Чемезов
В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.
— Сергей ЧемезовРИА Новости вчера в 13:56

Подробнее о событии

«Калашников» презентовал дрон-камикадзе

RT на русскомвчера в 16:41

«Калашников» показал беспилотник-камикадзе

Газета.Ruвчера в 15:50

«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе

РЕН ТВвчера в 13:52

«Калашников» представил новейший ударный беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет»

ТАССвчера в 14:28

Дрон-камикадзе «Ланцет» показали в преддверии форума «Армия-2019»

ТК Звездавчера в 14:27

«Калашников» создал новый барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет»

РИА Новостивчера в 13:56

«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе

РБКвчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия

СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Секретарши для топ-менеджеров «Роскосмоса» обойдутся в 220 млн рублей

Госкорпорация «Роскосмос» заказывает секретарей для своих руководителей и готова выделить на это почти 220 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты

Microsoft врывается в гонку складных гаджетов с новым планшетом

Новым устройством Microsoft хочет показать, что может потягаться с любым соперником на рынке складных гаджетов.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

Сегодня, в понедельник, 24 июня, в Автограде погиб мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Убыль населения РФ в этом году составила почти 150 тыс человек — ОП РФ

Примерно на 150 тысяч человек сократилось население России за первые четыре месяца текущего года, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера

В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Энергетика

Европа начала отказываться от угля из России

Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Общество

Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Политика

Зеленский может не попасть на саммит G20

МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное