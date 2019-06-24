Армия и оружие
«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзеРБК вчера в 14:47
«ZALA Ланцет», по его данным, стал вторым продуктом в линейке ударных беспилотников концерна. В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения.
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В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
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СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
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Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
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Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
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МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
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Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
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Секретарши для топ-менеджеров «Роскосмоса» обойдутся в 220 млн рублей
Госкорпорация «Роскосмос» заказывает секретарей для своих руководителей и готова выделить на это почти 220 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
Обновлено вчера в 23:11
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Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
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Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Microsoft врывается в гонку складных гаджетов с новым планшетом
Новым устройством Microsoft хочет показать, что может потягаться с любым соперником на рынке складных гаджетов.
Обновлено вчера в 09:29
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Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
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Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
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Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
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Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
Сегодня, в понедельник, 24 июня, в Автограде погиб мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено вчера в 13:44
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Убыль населения РФ в этом году составила почти 150 тыс человек — ОП РФ
Примерно на 150 тысяч человек сократилось население России за первые четыре месяца текущего года, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
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В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
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Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
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Европа начала отказываться от угля из России
Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
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Зеленский может не попасть на саммит G20
МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02