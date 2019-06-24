Армия и оружие
«Калашников» показал беспилотник-камикадзеГазета.Ru 15:50
Генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе "ZALA Ланцет". Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, данный продукт не теряет видеоконтакт с оператором, пока не поразит цель.
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В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.
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