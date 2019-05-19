Футбол

Калачев провел прощальный матч за «Ростов»Матч ТВ 13:05

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
В перерыве матча была проведена специальная церемония чествования Калачева с участием президента клуба Арташеса Арутюнянца. Калачев выступал за «Ростов» в 2006–2007 годах, а также с 2010 года. С командой он выиграл Кубок России в 2014 году и серебряные медали РПЛ в 2016-м.
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