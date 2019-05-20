Калачев: «БАТЭ? Согласен только на „Манчестер Юнайтед“»Sport24.ru 18:10

38-летний полузащитник Тимофей Калачев, который накануне провел прощальный матч в составе «Ростова», дал понять, что намерен завершить игровую карьеру и стать тренером.

Калачев: «БАТЭ? Согласен только на „Манчестер Юнайтед“»

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Армия и оружие В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Происшествия Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом Авария произошла на 2011-м километре автомобильной трассы «Колыма» около семи часов утра в понедельник, 20 мая.

Политика Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Культура Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов» Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.

Экономика Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.

Политика Назван состав делегации США на инаугурации Зеленского Делегация из пяти человек прибудет на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского со стороны США.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия В Петербурге двух жертв ДТП эвакуировали на вертолетах 39-летнего местного жителя пришлось перевозить со сложной травмой позвоночника, верхних и нижних конечностей: мужчина разбился в ДТП в Тосно.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Экономика Модернизацию ТЭС поставили под сомнение Покупатели энергии просят изменить параметры отборов Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" просит правительство доработать порядок отбора проектов модернизации ТЭС, следует из письма главы ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Дмитрию Козаку от 15 мая.

Армия и оружие Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.

Происшествия Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.