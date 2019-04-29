Армия и оружие

Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в МинобороныГазета.Ru 18:44

В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85. Об этом сообщает "Красная звезда".
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Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

Газета.Ru18:44

Минобороны впервые показало список техники московского парада 9 мая

Телеканал 360°18:36

Танкисты с московского парада Победы рассказали о Т-34: гениальная простота

Московский Комсомолец11:54

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

РИА Новости18:03

Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

РБК18:00

Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве

Lenta.ru18:11

В газете «Красная звезда» представлен поpядок прохождения механизированной колонны на параде Победы в Москве

Красная звезда18:04
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов», Азмун оформил дубль

Обновлено в 11:29
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

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Происшествия

Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада

Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
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После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 00:44
Экономика

Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»

В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Футбол

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено в 18:30
Религия

В Екатеринбурге пасхальный крестный ход возглавят палестинские скауты

Палестинские христианские скауты-барабанщики третий год подряд прилетают в Екатеринбург, чтобы возглавить пасхальный крестный ход, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 00:59
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

Обновлено в 11:06
Хоккей

«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 18:20
Авто

Назван топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Эксперты назвали десять машин бизнес-класса, ставших самыми популярными в марте этого года.
Обновлено в 12:15
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Кино

Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»

Обновлено в 16:08
Энергетика

«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

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Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Технологии

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок

С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
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