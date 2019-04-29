Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в МинобороныГазета.Ru 18:44
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85. Об этом сообщает "Красная звезда".
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Танкисты с московского парада Победы рассказали о Т-34: гениальная простота
Московский Комсомолец11:54
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