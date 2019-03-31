Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евроРоссийская газета 00:00

Последний раз аналогичные темпы роста за один квартал были зафиксированы в 2009 году в ходе завершения мирового финансового кризиса.

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Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

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