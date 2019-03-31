Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евроРоссийская газета 00:00
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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с чего всё началось
Последний раз аналогичные темпы роста за один квартал были зафиксированы в 2009 году в ходе завершения мирового финансового кризиса.RT на русском29 марта в 10:55
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Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено в 18:31
Здоровье
И это не шутка
Уже не помню, когда познакомилась с академиком Валентином Покровским.
Обновлено в 15:21
Интернет
Цукерберг выступает за регулирование Интернета
В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Кино
«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат
Фильм про летающего слоненка "Дамбо", режиссера Тима Бертона, возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 19:16
Экономика
Какие законы вступят в силу в РФ в апреле
Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В России начинается дополнительная иммунизация против кори
Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:34
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика
Эрдоган объявил о победе его партии на муниципальных выборах в стране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Происшествия
Источник назвал имена всех погибших в катастрофе российского самолета в Германии
Обновлено в 15:51
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
Обновлено в 06:35
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе
Обновлено в 17:16
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Важное за сутки
Как выглядеть дорого за небольшие деньги: 5 советов при покупке нижнего белья
Сегодня поднимаем весьма непростую в обсуждении тему нижнего белья и пытаемся доказать, что экземпляры за 399 рублей круче, чем те, что стоят больше двадцати тысяч.
Обновлено в 16:35
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Общество
Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму
Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08