Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евроРоссийская газета 00:00

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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с чего всё началось

Почему с начала 2019 года мировые цены на нефть выросли максимально за последние 10 лет

Последний раз аналогичные темпы роста за один квартал были зафиксированы в 2009 году в ходе завершения мирового финансового кризиса.
RT на русском29 марта в 10:55

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Эксперты рассказали, как сильно обрушится рубль в апреле

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Эксперт оценил перспективы рубля в апреле

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Эксперты не исключают резкого роста курса рубля в апреле

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Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на апрель

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Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на апрель

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Эксперт рассказал, каким будет курс рубля в апреле

Народные новости02:59

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Российская газета00:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено в 18:31
Здоровье

И это не шутка

Уже не помню, когда познакомилась с академиком Валентином Покровским.
Обновлено в 15:21
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Политика

В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине

ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Кино

«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат

Фильм про летающего слоненка "Дамбо", режиссера Тима Бертона, возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 19:16
Экономика

Какие законы вступят в силу в РФ в апреле

Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных.
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Здоровье

В России начинается дополнительная иммунизация против кори

Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:34
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика

Эрдоган объявил о победе его партии на муниципальных выборах в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Российская туристка погибла в ДТП на Бали

На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Происшествия

Источник назвал имена всех погибших в катастрофе российского самолета в Германии

Обновлено в 15:51
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Кино

Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»

Обновлено в 06:35
Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе

Обновлено в 17:16
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Важное за сутки

Как выглядеть дорого за небольшие деньги: 5 советов при покупке нижнего белья

Сегодня поднимаем весьма непростую в обсуждении тему нижнего белья и пытаемся доказать, что экземпляры за 399 рублей круче, чем те, что стоят больше двадцати тысяч.
Обновлено в 16:35
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Общество

Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму

Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
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