Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евроРоссийская газета 00:00

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на апрель

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Эксперты не исключают резкого роста курса рубля в апреле

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Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Российская газета00:00
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Путешествия

Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb

Обновлено в 07:49
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

Украинский журналист опубликовал экзитполы по выборам президента

Обновлено в 11:44
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо

В Китае 18 детей пострадали из-за торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань, сообщают местные власти.
Обновлено в 07:48
Политика

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В США стартовал конкурс на замену БМП «Брэдли»

Армия США запускает конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV).
Обновлено в 10:53
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 09:04
Авто

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Футбол

Хедира провел первую полноценную тренировку после операции на сердце

Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.
Обновлено в 10:31
Футбол

Гончаренко: «Ахметов не вышел в старте по медицинским причинам»

Ахметов не вышел в старте не из-за того, что был риск получить четвертую желтую карточку и пропустить матч против "Спартака".
Обновлено в 11:36
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Музыка

Шнуров пошутил про «экстремизм» в творчестве Королёвой

Обновлено в 11:33
Политика

Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Единоборства

Боксер Али за укус соперника может на два года остаться вне ринга

Обновлено в 09:38
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Ракета, выпущенная из сектора Газа, не долетела до Израиля

Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты, которая упала в пределах сектора Газа, не долетев до границы, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 10:30
Политика

Явка на выборах президента Украины составляет почти 44%

Обновлено в 09:03
Политика

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Футбол

Нобоа рассказал о вдохновляющей речи Семака в перерыве

По словам Нобоа, на игру хорошо повлияла речь главного тренера Сергея Семака в перерыве.
Обновлено в 10:52
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

Обновлено в 10:19
Футбол

Ливерпуль — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

В своем последнем матче «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 2:1. Букмекеры явным фаворитом встречи называют «Ливерпуль», предлагая на их победу коэффициент 1.65.
Обновлено в 09:58
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