Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евроРоссийская газета 00:00
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Путешествия
Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb
Обновлено в 07:49
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо
В Китае 18 детей пострадали из-за торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань, сообщают местные власти.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России
Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В США стартовал конкурс на замену БМП «Брэдли»
Армия США запускает конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV).
Обновлено в 10:53
Происшествия
На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 09:04
Авто
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Футбол
Хедира провел первую полноценную тренировку после операции на сердце
Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.
Обновлено в 10:31
Футбол
Гончаренко: «Ахметов не вышел в старте по медицинским причинам»
Ахметов не вышел в старте не из-за того, что был риск получить четвертую желтую карточку и пропустить матч против "Спартака".
Обновлено в 11:36
Политика
МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения
Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Музыка
Шнуров пошутил про «экстремизм» в творчестве Королёвой
Обновлено в 11:33
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Ракета, выпущенная из сектора Газа, не долетела до Израиля
Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты, которая упала в пределах сектора Газа, не долетев до границы, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 10:30
Политика
Явка на выборах президента Украины составляет почти 44%
Обновлено в 09:03
Политика
Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым
Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus
Обновлено в 09:11
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Футбол
Нобоа рассказал о вдохновляющей речи Семака в перерыве
По словам Нобоа, на игру хорошо повлияла речь главного тренера Сергея Семака в перерыве.
Обновлено в 10:52
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
Обновлено в 10:19
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
В своем последнем матче «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 2:1. Букмекеры явным фаворитом встречи называют «Ливерпуль», предлагая на их победу коэффициент 1.65.
Обновлено в 09:58