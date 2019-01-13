Финансы
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь. При этом сценарии все описанные выше факторы, укрепляющие рубль, могут быть нивелированы.
Российская газетавчера в 22:00
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с чего всё началось
Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты": - До конца января у рубля есть несколько факторов, которые могут повлиять на его стоимость. Все будет зависеть от того, какие события состоятся за эти полмесяца.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Финансы
ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Обновлено в 02:42
Финансы
Инвесторы взяли паузу в преддверии сезона отчетностей США
В пятницу, 11 января, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат.
Обновлено вчера в 10:05
Финансы
В 2018 году реальный эффективный курс рубля снизился почти на 7%
По итогам 2018 года реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции упал на 6,9%.
Обновлено 11 января в 09:59
Финансы
Украина выплатит в 2019 году по государственному долгу более $14 млрд
Согласно опубликованному документу, Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено 10 января в 12:53
Финансы
Рубль на старте торгов теряет позиции к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов подешевела к доллару США и евро.
Обновлено 11 января в 02:58
Финансы
К 2022 году госдолг Кировской области снизят на 20%
На конец 2017 года госдолг региона составлял 26 млрд 55 млн рублей. За 2018 год удалось снизить объём госдолга на 922 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено 11 января в 06:34
Финансы
Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне волатильности фондовых рынков
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% в пятницу вечером на фоне негативной динамики мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено 11 января в 13:59
Финансы
Банк России раскрыл структуру международных резервов
Банк России раскрыл ретроспективные данные географической и валютной структуры своих международных резервов.
Обновлено 10 января в 01:42
Финансы
Рубль демонстрирует стабильность
Протоколы с последнего заседания ФРС, которые были опубликованы 9 января, подтвердили эти настроения в американском Центробанке, что вызвало резкое снижение индекса доллара на 0,8%, вырос рынок акций в США, выросла нефть, несмотря на значительный рост запасов бензина и дистиллятов.
Обновлено 10 января в 01:19
Финансы
Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном ростом
Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.
Обновлено 10 января в 12:10
Финансы
Уже в феврале Банк России может повысить ключевую ставку
Если рост превысит 1,5%, то, вероятно, уже в феврале Банк России снова повысит ключевую ставку.
Обновлено 11 января в 02:30
Финансы
Deutsche Bank обязали проверить всех своих клиентов
Крупнейший банк в Германии Deutsche Bank до июля 2019 года должен проверить порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов.
Обновлено 10 января в 02:15
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Власти Зимбабве: в этом году возобновим выпуск национальной валюты
Выпуск собственной валюты хотят возобновить к концу этого года власти Зимбабве, заявил министр финансов страны Мтули Нкубе 12 января, сообщает сайт французской ежедневной газеты Le Monde.
Обновлено вчера в 10:46