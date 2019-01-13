Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты": - До конца января у рубля есть несколько факторов, которые могут повлиять на его стоимость. Все будет зависеть от того, какие события состоятся за эти полмесяца.

с чего всё началось

Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь. При этом сценарии все описанные выше факторы, укрепляющие рубль, могут быть нивелированы.

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