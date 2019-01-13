Финансы

Каким станет курс рубля к началу февраля
Российская газета
вчера в 22:00

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты": - До конца января у рубля есть несколько факторов, которые могут повлиять на его стоимость. Все будет зависеть от того, какие события состоятся за эти полмесяца.
Российская газетавчера в 22:00
с чего всё началось

Каким станет курс рубля к началу февраля

Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь. При этом сценарии все описанные выше факторы, укрепляющие рубль, могут быть нивелированы.
Российская газетавчера в 22:00

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Президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению каноничность Русской православной церкви (РПЦ).
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Ранее издание The Washington Post со ссылкой на «анонимные источники» сообщило, что Дональд Трамп якобы скрывал от членов своей администрации детали разговоров с Владимиром Путиным.
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Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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