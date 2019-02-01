Экономика

Какие законы вступают в силу в февралеГосударственная Дума РФ вчера в 16:00

Индексация социальных выплат С 1 февраля федеральные ежемесячные денежные выплаты индексируются на уровень инфляции в 2018 году — 4,3%. В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 млн россиян.
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Что нового в феврале 2019

TatCenterвчера в 23:00

Список законов, вступающих в силу в феврале

Privet-Rostov.ru29 января в 00:14

Повышенные пособия, конец «амнистии капиталов»: как изменится жизнь россиян с февраля

AmurMedia.ruвчера в 20:05

Что изменится в российских законах в феврале

РБКвчера в 16:02

Какие законы вступают в силу в феврале

Государственная Дума РФвчера в 16:00

Законы, вступающие в силу в феврале

Парламентская газета29 января в 16:00

Какие законы вступят в силу с 1 февраля 2019 года в России

Алтайская правдавчера в 21:21
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Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено вчера в 05:27
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 21:44
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

В торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге произошел пожар с сильным задымлением, спасатели эвакуировали 40 человек.
Обновлено вчера в 23:54
Наука

Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Пожар на территории байк-клуба на западе Москвы потушен

Обновлено вчера в 17:59
Технологии

Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных

В сети распространилась обширная база ворованных данных, составленная из 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей пользователей.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Современный завод по переработке мусора запущен на Камчатке

По данным 2018 года, на полуострове существовала 51 свалка твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

Обновлено вчера в 17:14
Наука

Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения

Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Чечне умерла самая пожилая россиянка

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В аэропорту Токио самолет съехал с рулежной дорожки из-за снега

В токийском аэропорту Нарита авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Reuters: Венесуэла намерена продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные

Венесуэльский Центральный банк намерен в ближайшее время продать приблизительно 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Барнауле перекрыли часть дорог из-за новой коммунальной аварии

В результате аварии вода в 32-градусный мороз вылилась на дорогу, коммунальщики перекрыли несколько участков улиц.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Наука

В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

В России заподозрили США в обмане ОАЭ об угрозе столкновения спутников

Соединенные Штаты ввели в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщив об опасном сближении спутника YahSat-1B с российским аппаратом «Луч» в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 02:36
Общество

Минприроды пообещало снижение тарифов на вывоз мусора

Правительство разработало комплекс мер, которые позволят снизить стоимость услуг по вывозу мусора до 30% для отдельных регионов, сообщает Минприроды.
Обновлено вчера в 14:31
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