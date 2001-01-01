Экономика

Какие законодательные изменения ждут москвичей в августеВечерняя Москва вчера в 07:19

Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы. «Вечерняя Москва» расскажет о нововведениях.
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Что изменится в жизни россиян в августе

RT на русском02:08

С августа в жизни россиян изменится

Национальная служба новостей00:33

Законы, вступающие в силу 1 августа

Парламентская газетавчера в 17:30

Пенсии, счетчики, страховка. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАССвчера в 17:01

Что ждет россиян в августе 2019 года

Коммерсантъ02:18

Какие законы вступят в силу в августе?

Взгляд.ру29 июля в 12:23
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Космос

«Черная Луна» взойдет над Восточным полушарием в августе

Предыдущее второе за месяц новолуние пришлось на 30 октября 2016 года, а очередную "черную Луну" придется ждать до 30 апреля 2022 года.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено вчера в 09:18
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 02:25
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Два самолёта Ил-76 Минобороны России вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 02:25
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Путешествия

С начала года в Турции умерли десятки российских туристов

Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Политика

Шнуров написал стихотворение про Путина без мата

Обновлено в 00:49
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Культура

Писатель Александр Куприянов представил свой новый роман «Истопник»

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва", писатель Александр Куприянов представил свой новый роман "Истопник" на творческом вечере в среду в свой день рождения в Доме Нащокина в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено 30 июля в 21:47
Технологии

Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
Обновлено в 01:15
Политика

Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
ЖКХ

В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов

Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Музыка

Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате

Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Новый тайфун «Випа» угрожает Приморью

Седьмой в этом году тайфун зародился в Тихом океане в конце июля, получил имя «Випа», и 12–13 августа может выйти на Приморье.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Алена Водонаева не рада возвращаться из «цивилизованной» Америки в «российскую действительность»

Месяц назад Алена Водонаева улетела вместе со своим 8-летним сыном Богданом в США.
Обновлено вчера в 12:31
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Манчестер Сити» в Суперкубке Англии сыграет в форме в честь 125-летия клуба

«Манчестер Сити» выйдет на матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» в особой форме. Экипировка будет посвящена 125-летию клуба.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

ЦБ взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян

Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 22:59
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