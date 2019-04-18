Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученыеГазета.Ru 20:53
Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Об этом сообщает International Journal of Epidemiology.
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Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Происшествия
Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки
В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Ил-112В впервые представят на авиасалоне МАКС-2019
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые будет показан в рамках авиасалона МАКС-2019, о чем прессе рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
Обновлено в 09:51
Общество
Губернатор Кузбасса Цивилев заработал 70 млн рублей за год
Обновлено в 07:31
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Авто
Универсал Subaru Outback 2020 продемонстрировали в Нью-Йорке
Японский автоконцерн Subaru провела официальный показ универсала Subaru Outback 2020 модельного года.
Обновлено в 22:59
Общество
В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла
Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Политика
Советница Трампа тайно приехала в Россию
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 23:41
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено в 21:33
Гаджеты
Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова
Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
Сатановский: Элита США готова применить ядерное оружие против России
Соединенные Штаты пойдут на любые, даже крайние меры вроде ядерной войны для уничтожения России, если у них будут гарантии, что не устраивающего их ответа не будет, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 23:34
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Екатеринбурге два человека погибли при возгорании холодильника
По данным Е1, начался пожар. в квартире загорелся холодильник и люди просто задохнулись во сне продуктами горения.
Обновлено в 22:30
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено в 13:59
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Общество
Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите
Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.
Обновлено в 23:22
Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке велосипедов
Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 18:29
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40