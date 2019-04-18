Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученыеГазета.Ru 20:53

Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Об этом сообщает International Journal of Epidemiology.

Происшествия Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.

Футбол Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.

Армия и оружие Ил-112В впервые представят на авиасалоне МАКС-2019 Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые будет показан в рамках авиасалона МАКС-2019, о чем прессе рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Политика США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.

Общество Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.

Авто Универсал Subaru Outback 2020 продемонстрировали в Нью-Йорке Японский автоконцерн Subaru провела официальный показ универсала Subaru Outback 2020 модельного года.

Общество В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Политика Советница Трампа тайно приехала в Россию Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Экономика ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.

Гаджеты Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.

Шоу-бизнес Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Армия и оружие Сатановский: Элита США готова применить ядерное оружие против России Соединенные Штаты пойдут на любые, даже крайние меры вроде ядерной войны для уничтожения России, если у них будут гарантии, что не устраивающего их ответа не будет, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Екатеринбурге два человека погибли при возгорании холодильника По данным Е1, начался пожар. в квартире загорелся холодильник и люди просто задохнулись во сне продуктами горения.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Общество Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.

Экономика Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке велосипедов Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.