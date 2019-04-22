Экономика
Какие продукты подешевеют после ПасхиРоссийская газета вчера в 20:15
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля. Каждый год традиционно происходят сезонные колебания стоимости куриного яйца, рассказывает "РГ" представитель Ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
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Авто
Продажи люксовых автомобилей резко упали в России
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Футбол
«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы
Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Происшествия
Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек
Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика
Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной
Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Скрывшиеся с места аварии водители не отделаются лишением прав
За аварию с одним погибшим — от 2 до 7 лет, а если жертвами стали больше двух человек, то наказание составит 4-9 лет лишения свободы.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии
Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Общество
«Мое сердце говорит по-русски»: Пять фактов о Владимире Набокове
В честь юбилея "РГ" решила рассказать о самых интересных фактах из жизни писателя.
Обновлено в 01:00
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Югре мужчина из-за долгов убил друга детства и сжег его тело
Уроженец Амурской области признался в убийстве из-за долгов жителя Сургута, который был его другом детства: по данным правоохранителей, мужчина расчленил и сжег тело, пытаясь скрыть преступление, сообщает местное управление МВД.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Bell превратит обычный вертолет в скоростного разведчика
Американская компания Bell Helicopter объявила о намерении принять участие в тендере FARA Армии США на разработку и поставку легких скоростных разведывательных вертолетов.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
Глава УПЦ благословил Зеленского на служение Украине
Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определённого Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий, — сказано в поздравлении митрополита, опубликованном на сайте УПЦ.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину
Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором.
Обновлено в 03:23