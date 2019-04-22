Экономика
Какие продукты подешевеют после ПасхиРоссийская газета вчера в 20:15
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля. Каждый год традиционно происходят сезонные колебания стоимости куриного яйца, рассказывает "РГ" представитель Ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
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Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы
21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии
Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Казани
Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Синоптики Кузбасса дали прогноз на май
Жителей региона в мае ждет среднемесячная температура в пределах +8, +13 градусов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в мире
Обновлено в 05:32
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Теннис
Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле (Турция).
Обновлено в 05:24
Теннис
Шарапова рассказала, при каком условии она сыграет свадьбу в России
Теннисистка Мария Шарапова в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, при каком условии она согласится сыграть свадьбу в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:35
Общество
В честь Дня Победы ветераны смогут летать Аэрофлотом бесплатно
С 23 апреля начинается оформление бесплатных авиабилетов на внутрироссийские и зарубежные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:47
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Спорт
Загитова выступила на ледовом шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
На шоу Этери Тутберидзе отечественная фигуристка Алина Загитова показала два номера.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского
В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:47
Экономика
«Русагро» увеличила общую выручку в I квартале до 32,5 млрд рублей
Консолидированная выручка группы "Русагро" в I квартале 2019 года выросла на 52% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 32,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Здоровье
Волонтеры-медики отправились по селам Ивановской области
20 апреля ивановская область присоединилась к Всероссийской акции #ДоброВСело.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Происшествия
Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке
У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.
Обновлено в 04:54
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52