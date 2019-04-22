Экономика
Какие продукты подешевеют после ПасхиРоссийская газета вчера в 20:15
Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю - на куриные яйца. Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
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Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Игрофон Meizu 16T позирует на «живых» фотографиях
Если верить имеющейся информации, основой игрофона Meizu 16T послужит процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640.
Обновлено в 02:49
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
В Сочи мужчина спас ребенка, которого смыло волной в море
Мальчика, которого смыло волной в море, из воды вытащил оказавшийся неподалеку мужчина. Бабушка пострадавшего находилась на берегу.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Россиянка поела суши и впала в кому
Обновлено в 02:06
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Общество
Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Задержаны семеро подозреваемых в теракте на Шри-Ланке
Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
На Дальнем Востоке открылась продажа льготных авиабилетов
Обновлено в 02:41
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Космос
Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке
Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено вчера в 00:19
Происшествия
Трое «расхитителей гробниц» на востоке Китая получили тюремные сроки
Суд провинции Цзянси на востоке Китая приговори троих мужчин к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за расхищение гробниц, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Авто
Компактный хот-хэтч Toyota Yaris GRMN испытали в Нюрбургринге
Японцы вывели на тесты «заряженный» хот-хэтч Toyota Yaris от GRMN.
Обновлено в 02:15
Общество
Критикуйте: мэрия вынесла на суд екатеринбуржцев проект нового квартала на ВИЗе с метро и набережной
В Екатеринбурге назначили даты общественных обсуждений нового квартала ВИЗ-Правобережный.
Обновлено в 02:19