Экономика

Какие продукты подешевеют после ПасхиРоссийская газета вчера в 20:15

Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю - на куриные яйца. Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
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Цены на некоторые продукты в России в ближайшее время могут измениться

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Руна02:33

Названы продукты, которые подешевеют после Пасхи

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Названы продукты, цены на которые совершат сезонный скачок

AmurMedia.ruвчера в 21:15

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Российская газетавчера в 20:15
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Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

Игрофон Meizu 16T позирует на «живых» фотографиях

Если верить имеющейся информации, основой игрофона Meizu 16T послужит процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640.
Обновлено в 02:49
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

В Сочи мужчина спас ребенка, которого смыло волной в море

Мальчика, которого смыло волной в море, из воды вытащил оказавшийся неподалеку мужчина. Бабушка пострадавшего находилась на берегу.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Россиянка поела суши и впала в кому

Обновлено в 02:06
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Обновлено вчера в 19:13
Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Общество

Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете

Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Футбол

«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»

Обновлено в 02:29
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Задержаны семеро подозреваемых в теракте на Шри-Ланке

Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

На Дальнем Востоке открылась продажа льготных авиабилетов

Обновлено в 02:41
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Космос

Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено вчера в 00:19
Происшествия

Трое «расхитителей гробниц» на востоке Китая получили тюремные сроки

Суд провинции Цзянси на востоке Китая приговори троих мужчин к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за расхищение гробниц, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Культура

Любовь Успенскую госпитализировали

Обновлено в 02:45
Авто

Компактный хот-хэтч Toyota Yaris GRMN испытали в Нюрбургринге

Японцы вывели на тесты «заряженный» хот-хэтч Toyota Yaris от GRMN.
Обновлено в 02:15
Общество

Критикуйте: мэрия вынесла на суд екатеринбуржцев проект нового квартала на ВИЗе с метро и набережной

В Екатеринбурге назначили даты общественных обсуждений нового квартала ВИЗ-Правобережный.
Обновлено в 02:19
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