Экономика
Какие продукты подешевеют после ПасхиРоссийская газета вчера в 20:15
Перед праздником Пасхи повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю - на куриные яйца. Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
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Гаджеты
В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus
Напоним, смартфон OnePlus 6T, занявший в рейтинге первое место, поступил в продажу 6 ноября 2018 года.
Обновлено в 00:45
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Признал свое поражение и победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины действующий президент страны Петр Порошенко 22 апреля в ходе пресс-конференции, транслируемой на его странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Обновлено вчера в 14:37
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, Госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Как отдыхаем на майские праздники в 2019 году: календарь выходных дней
Многих томичей интересует, сколько дней можно отдохнуть в мае, а также будут ли в этом году еще одни «длинные выходные».
Обновлено вчера в 02:21
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение
Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Энергетика
Крыму подобрали надежного трейдера
Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках, говорят два источника "Ъ".
Обновлено вчера в 17:53
Культура
«Через 10 лет роботы войдут в нашу жизнь»: Паулина Андреева о сериале «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском
Сотрудники силовых ведомств задержали в Подмосковье двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном сбыте и хранении оружия и боеприпасов.
Обновлено в 01:05
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Обновлено вчера в 07:07
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48