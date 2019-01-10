Экономика
Какие продукты больше всего подорожали в России в 2018 году
Какие продукты больше всего подорожали в России в 2018 годуВашГород.рувчера в 01:33
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В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца
Интерфакс10 января в 08:09
Росстат посчитал стоимость главного новогоднего салата по субъектам Российской Федерации
Советская Чувашия10 января в 01:24
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:09
Космос
SpaceX устроит масштабные сокращения
Компания SpaceX сократит десять процентов своих сотрудников - 600 человек. Об этом пишет Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Трамп заявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в Соединённых Штатах снизились в первый раз «за почти полвека».
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Эквадоре нашли пропавшего восемь лет назад россиянина
В Санкт-Петербург вернулся российский гражданин, который около восьми лет жил на улицах эквадорской столицы Кито и считался в России пропавшим без вести.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено 10 января в 17:20
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика
Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией
Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
США хотят направить в Арктику военные корабли
США планируют летом направить в Арктику группу военных кораблей, заявил глава американских ВМС Ричард Спенсер, сообщает USNI News.
Обновлено вчера в 09:02
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено вчера в 17:55
Спорт
Экипаж Николаева выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено вчера в 14:19
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено вчера в 07:03
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Космос
Проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей» представят кабмину до 15 января
Обновлено вчера в 23:11
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Участник акции протеста «желтых жилетов» погиб в Бельгии
Участник акции бельгийских «желтых жилетов» погиб 11 января под колесами грузовика около города Визе, сообщает телеканал RTBF.
Обновлено в 00:13
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено вчера в 07:39
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела
Неизвестные обстреляли беспилотник ОБСЕ в районах подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная в Донбассе.
Обновлено в 01:06
Общество
В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе
В качестве антиалкогольной пропаганды родители могли бы сами рассказывать своим детям о спиртном и первыми давать попробовать на вкус.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Аэропорт Волгограда закрыли из-за непогоды
Аэропорт Волгограда закрылся из-за снегопада, авиарейс компании S7 Airlines Москва–Волгоград был направлен на запасной аэродром в Астрахани.
Обновлено вчера в 11:53