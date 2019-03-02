Экономика
Какие отрасли несут максимальные риски финансовых потерь от кибератакКоммерсантъ 03:10
Какие отрасли несут максимальные риски финансовых потерь от кибератак Бизнесу нападения хакеров опосредованно грозят ухудшением доступа к кредитам и удорожанию обслуживания долга.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Обновлено в 08:02
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России
Обновлено в 13:29
Культура
Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram
Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
Обновлено в 12:30
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Политика
От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко
Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко.
Обновлено в 11:06
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Футбол
В правила футбола внесен ряд изменений
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Политика
Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя
Обновлено в 07:50
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика
Посольство России хочет встретиться с сыном жертвы «Новичка»
Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Хоккей
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» серию первого раунда плей-офф КХЛ
"Ак Барс" уступил "Авангарду" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:30
Политика
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо возвращается на родину
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Москве загорелось здание бывшего фитнес-центра
Обновлено в 13:27
Спорт
Елена Вяльбе: ситуация с легализованным допингом в лыжных гонках надоела
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Сергею Смышляеву подвела итоги чемпионата мира-2019, проанализировав успехи и неудачи российских спортсменов, и отметила, что вопросы у нее есть к каждому из тренеров сборной.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
Обновлено в 13:27
Политика
В Эстонии началось голосование на парламентских выборах
Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.
Обновлено в 02:12
Общество
Божена Рынска пережила клиническую смерть
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Политика
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Спорт
Фуркад: Логинов сильнее, чем был раньше. Я не доверяю ему
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Александру Логинову.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста
Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Хоккей
Рейнджерс — Вашингтон 2:2 (Овертайм)
Нападающий в начале второго периода встречи подарил шайбу фанату.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку
Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59