Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛСоветский спорт вчера в 01:35
В 30-м туре общедоступный Матч покажет перекличку всех восьми матчей, которые начнутся 26 мая одновременно в 14.00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская о своем отце: «Он угробил мою жизнь»
С отцом звезда перестала общаться когда ей было 16 лет, и сейчас он объявился в ее жизни.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Оренбург — Спартак 2:0 (2-й тайм)
Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. «Спартак» в 30-м туре проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место.
Обновлено в 08:56
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Технологии
Хакеры взломали системы госорганов в Балтиморе технологией АНБ
Хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue.
Обновлено в 05:41
Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
28 мая на китайский рынок выходит новое поколение Tiggo 8, которое получило ряд обновлений.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Футбол
Олег Кононов: «Играть в Оренбурге будут те игроки, кто заслужил место в старте»
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за российского ансамбля
«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — цитирует Рижвадзе «Газета.ру».
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Космос
Спутники Илона Маска сняли в небе над Свердловской областью
Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.
Обновлено в 06:24
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500
Авторы публикации подчеркнули, что С-500 обладает высоким экспортным потенциалом, в связи с чем, многие страны могут объявить о желании приобрести российский ЗРК.
Обновлено в 06:53
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына
Дмитрий Маликов воспитывает двоих детей вместе со своей супругой Еленой Изаксон.
Обновлено в 06:30
Религия
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено 24 мая в 09:44
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Культура
Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»
Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Олимпийского чемпиона Александрова ввели в Зал славы IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) в рамках торжественной церемонии, прошедшей в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы.
Обновлено в 07:42