Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛСоветский спорт 04:03

Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит. Локомотив и Краснодар отстают от питерцев на шесть очков, ЦСКА - на восемь, Спартак - на двенадцать.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Общество Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.

Политика Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Авто УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.

Происшествия Десятки домов сгорели в Забайкалье В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.

Политика Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

Политика Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Политика США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Авто Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Политика Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности Петр Порошенко потребовал от Зеленского "не издеваться над Украиной".

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Политика Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.

Экономика Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.

Происшествия Суд освободил онкобольного россиянина от наказания Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.