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Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Происшествия Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Армия и оружие ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.

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Происшествия В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.

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