Футбол
Какие матчи наших покажут бесплатно: расписание трансляций еврокубковМК-Спорт вчера в 10:23
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Ян Брейдел
Симон Дели
|21′
Ханс Ванакен
|37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
|38′
|41′
Денис Гармаш
|44′
Томаш Кендзера
|46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
|46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
|63′
|64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
|68′
Жерсон Родригес
|79′
Сергей Сидорчук
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
88
Миньоле
77
Мата
15
Митрович
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
14
Чидози Окереке
16
Схрийверс
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
19
Гармаш
29
Буяльский
14
Де Пена
22
Родригес
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
"МК-Спорт" представляет информацию о том, как и где смотреть телетрансляции матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА с участием российских команд. Общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно игры с участием "Краснодара" и "Спартака".
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