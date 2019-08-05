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Культура Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы Голливуда Мексике Родной Мексике и всем иммигрантам в мире посвятил именную звезду на Аллее славы Голливуда режиссер Гильермо дель Торо.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $60 Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.

Футбол Озил может заменить Руни в команде MLS Отмечается, что таким образом селекционеры клуба хотят заменить лидера команды Уэйна Руни, который в январе 2020 года перейдет в «Дерби Каунти».

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Экономика Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Общество Пункт пропуска на границе с Китаем закроют в ЕАО из-за подтопления С 7 августа пункт пропуска «Амурзет» на российско-китайской границе в Еврейской автономной области временно закрывается из-за паводка, подтопившего комплекс со стороны КНР.

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Политика Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.

Теннис Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Армия и оружие Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Армия и оружие Армейские международные игры приковывают внимание Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».

Происшествия Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика Мадуро заявил, что Болтон приказал совершить на него покушение «Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Теннис Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.

Наука В Китае создали первый эмбрион обезьяны и человека Для эксперимента были взяты клетки человека. Ученые из Католического университета Мурсии в Китае создали эмбрион-гибрид обезьяны и человека.