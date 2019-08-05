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Экономика Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Происшествия Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Здоровье Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Происшествия Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Авто АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Кино Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.

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Политика Стала известна дата введения США новых санкций против России "Директива CBW Act будет иметь дату вступления в силу 26 августа 2019 года", — сообщила пресс-служба минфина США.

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Армия и оружие В Пентагоне заявили, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии "Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ", - отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Армия и оружие На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.

Транспорт «Победа» отменила рейсы в Гюмри из-за недолива топлива По словам источника в авиакомпании, продажи приостановлены из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту Гюмри.