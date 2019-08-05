Футбол

Какие матчи наших покажут бесплатно: расписание трансляций еврокубковМК-Спорт вчера в 10:23

Брюгге — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Ян Брейдел
Симон Дели
21′
Ханс Ванакен
37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
38′
41′
Денис Гармаш
44′
Томаш Кендзера
46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
63′
64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
68′
Жерсон Родригес
79′
Сергей Сидорчук
"МК-Спорт" представляет информацию о том, как и где смотреть телетрансляции матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА с участием российских команд. Общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно игры с участием "Краснодара" и "Спартака".
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