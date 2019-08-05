Футбол
Какие матчи наших покажут бесплатно: расписание трансляций еврокубковМК-Спорт 05 августа в 10:23
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Ян Брейдел
Симон Дели
|21′
Ханс Ванакен
|37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
|38′
|41′
Денис Гармаш
|44′
Томаш Кендзера
|46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
|46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
|63′
|64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
|68′
Жерсон Родригес
|79′
Сергей Сидорчук
|82′
Тамаш Кадар
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
88
Миньоле
77
Мата
15
Митрович
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
14
Чидози Окереке
16
Схрийверс
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
19
Гармаш
29
Буяльский
14
Де Пена
22
Родригес
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
"МК-Спорт" представляет информацию о том, как и где смотреть телетрансляции матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА с участием российских команд. Общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно игры с участием "Краснодара" и "Спартака".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Брюгге» - «Динамо» К: прямая видеотрансляция матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Sport.ruвчера в 13:14
«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 6 августа 2019 года
LiveSport.ru05 августа в 02:30
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Продажи Suzuki выросли в России на 16%
В июле нынешнего года российские дилеры Suzuki продали 603 новых автомобиля, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Глюкоза раскрыла правду о разводе с супругом
В Сети появилось видео разговора певицы Натальи Ионовой-Чистяковой (Глюкозы) со своим мужем, в котором она предлагает супругу поделить имущество.
Обновлено в 02:38
Общество
Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии»
В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.
Обновлено 04 августа в 13:01
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Гаджеты
Без перехода на Android 10. Прошивка MIUI добавляет смартфоном Xiaomi новые функции
Компания Xiaomi анонсировала на своей страничке в китайской социальной сети Weibo грядущее обновление прошивки MIUI.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил
Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.
Обновлено вчера в 18:34
Кино
Актеров из «Оно-2» омолодили для продолжения фильма
Юные актеры, которые сыграли в первой части фильма ужасов "Оно", были омоложены с помощью компьютерной графики для съемок в продолжении истории.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Названы основные причины незанятости в России
0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Авто
Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4
Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Транспорт
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской
Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43