Банк России рассказал, какие купюры чаще всего подделываютИнвест-Форсайт вчера в 11:04

Банк России выявил в первом квартале 2019 года 8911 фальшивых денежных купюр. Подавляющее большинство подделок - это пятитысячные купюры, всего было выявлено 6220 таких банкнот. Мошенники подделывают, по данным Центробанка, только крупные купюры.

Банк России рассказал, какие купюры чаще всего подделывают

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