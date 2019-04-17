Экономика

Банк России рассказал, какие купюры чаще всего подделываютИнвест-Форсайт вчера в 11:04

Банк России выявил в первом квартале 2019 года 8911 фальшивых денежных купюр. Подавляющее большинство подделок - это пятитысячные купюры, всего было выявлено 6220 таких банкнот. Мошенники подделывают, по данным Центробанка, только крупные купюры.
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В Калужской области в 2019 году стали меньше подделывать деньги

REGNUM04:07

Центробанк рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего

РИА Новостивчера в 08:53

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

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ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

РБКвчера в 07:18

Банк России выявил почти 9 тыс. поддельных купюр за первый квартал 2019 года

ТАССвчера в 06:05

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

RT на русскомвчера в 07:58

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр

Банки.рувчера в 04:13
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

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«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
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В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
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Семья из Казани первой в России взяла ипотеку под 6% на весь срок

Жители Казани взяли ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6%. Эта ставка будет действовать на весь срок кредита.
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Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве

Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
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Марина Александрова опубликовала весеннее фото без макияжа

В кадре Александрова выглядит естественно и сохраняет привычную красоту даже без макияжа.
Обновлено в 02:34
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Интернет

Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Футбол

Стали известны даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА утвердил даты, когда пройдут полуфиналы Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Барселона» проведут первые матчи дома.
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Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Космос

В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

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Футбол

Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
Обновлено в 06:35
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Политика

Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
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В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Экономика

Объем продаж Unilever в I квартале снизился на 1,6%

Объем продаж международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам первого квартала 2019 года в годовом выражении сократился на 1,6%, до 12,4 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

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Обновлено в 01:37
Кино

В Сети продают билет на фильм «Мстители: Финал» за 100 тыс. рублей

Билет стоимостью 100 тыс. рублей на предпоказ фантастического блокбастера «Мстители: Финал» появился на сервисе «Юла».
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

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Армия и оружие

Военного пенсионера из Урюпинска лишали выплат из-за службы в ДНР

Как сообщили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе Центрального райсуда, Михаил Заикин посчитал, что его нахождение в составе добровольческих вооруженных формирований на территории ДНР не может расцениваться как прохождение им военной службы в ином государстве, собственно из-за чего выплата пенсий прекратилась.
Обновлено в 07:15
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