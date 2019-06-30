Какая погода ожидает жителей Удмуртии в начале июляМосковский Комсомолец Ижевск вчера в 15:32

В понедельник, 1 июля, в Удмуртии синоптики ожидают сильные дожди и не очень высокую температуру.

Какая погода ожидает жителей Удмуртии в начале июля

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