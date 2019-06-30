Общество
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в начале июляМосковский Комсомолец Ижевск вчера в 15:32
В понедельник, 1 июля, в Удмуртии синоптики ожидают сильные дожди и не очень высокую температуру.
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Авто
Porsche 935 выпустили без лакокрасочного покрытия
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Политика
Япония может возобновить добычу китов
В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Политика
Алексей Текслер озвучил свой список сенаторов
С приходом Текслера в регион сенатору вернули кабинет в здании правительства области.
Обновлено в 03:36
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Новые правила долевого строительства в России вступили в силу
Ранее iReactor писал, что процедуры госзакупок будут упрощены в России. Поправки в законодательстве о госзакупках вступят в силу с 1 июля.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Москве задержали пенсионера, убившего сожительницу и ее сына
Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве сожительницы и ее сына.
Обновлено в 02:47
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
Обновлено в 03:26
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
LG представила новый бюджетный смартфон LG Stylo 5
Обновлено в 03:39
Технологии
Чиновникам предложили подарить смартфоны на 23 миллиарда рублей
Журналисты подсчитали, что обеспечение чиновников смартфонами на «Авроре» обойдется в 23,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Джонсон хочет доказать Путину ценность либерализма на примере Brexit
В опубликованной в издании статье отмечается, что таким образом с помощью Brexit Джонсон хочет доказать «ценность либерализма», оспорив слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
В Хабаровске госпитализированы семь человек с подозрением на бруцеллез
После забора анализов в 10-й городской больнице Хабаровска с подозрением на заболеваемость находятся 7 человек.
Обновлено в 03:27