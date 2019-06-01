Экономика
Какие изменения ждут россиян в июлеRT на русском 01:35
С 1 июля почти в два раза увеличено пособие по уходу за детьми с ограниченными возможностями — детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы — с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Единоборства
Макгрегор вспомнил нападение на автобус Хабиба
Ирландский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Конор Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Несколько российских законов вступают в действие с 1 июля
С 1 июля 2019 года в России начинают действовать несколько новых законов, которые коснутся многих сфер жизни граждан — строительства, кредитования, жилищно-коммунальных услуг и потребления.
Обновлено в 02:26
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Кудрин считает целесообразным изменение модели расчета тарифа на техприсоединение
Формирование тарифа на техприсоединение к электросетям необходимо дополнительно проанализировать, чтобы существенно сократить издержки подключения для бизнеса и населения, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на коллегии ведомства.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.
Обновлено в 01:20
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
Парад трамваев организуют в День московского транспорта
Обновлено в 00:26
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретили ввозить в Россию
C 1 июля в России вступил в силу запрет на ввоз из-за рубежа праворульных автомобилей с количеством посадочных мест более восьми.
Обновлено в 01:30
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено 29 июня в 22:00
Баскетбол
Рассел перейдёт в «Голден Стэйт»
Помимо Расселла, в «Голден Стэйт» перейдут из «Нетс» атакующий защитник Тревеон Грэм и разыгрывающий Шабазз Напьер.
Обновлено в 00:48
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено 29 июня в 07:58
Футбол
Молодёжная сборная Испании выиграла чемпионат Европы
Молодёжная сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы, обыграв немцев в финальном матче (2:1). На седьмой минуте счет открыл Фабиан, а в середине второй половины матча Даниэль Ольмо забил, как оказалось, "золотой гол".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно
В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.
Обновлено в 01:53
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины трогательно признались папе в любви
Настоящие любимцы интернет-аудитории - дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Лиза и Гарри частенько дают повод для трогательного умиления.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Путешествия
Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле
В середине лета дешевле всего можно забронировать отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Белоруссии, сообщает Ostrovok.ru Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль.
Обновлено в 02:14