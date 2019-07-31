Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 годаНародные новости вчера в 23:04
Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".
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Ограничения на ввоз фруктов, новая строчка в квитанциях: какие изменения в законодательстве ждут нас в августе
Маленькая Сызраньвчера в 03:58
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Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Политика
Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»
Обновлено в 05:29
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства
UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
Обновлено в 05:04
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Общество
«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу
В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель США
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
Согласно CoinDesk, LedgerX официально запустила поставочные биткоин-фьючерсы.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Обновлено в 05:11
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов
Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
NASA построит космическую заправку на орбите
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
BadComedian анонсировал церемонию премии «Михалоскар»
Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планируемой церемонии вручения премии «Михалоскар».
Обновлено вчера в 16:10
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 03:56