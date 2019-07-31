Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Армия и оружие Минобороны России испытало интернет для военных Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

Политика Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Единоборства UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Общество «Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Происшествия Пожар в доме в центре Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Армия и оружие Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Общество В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Политика Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17 Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.

Культура BadComedian анонсировал церемонию премии «Михалоскар» Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планируемой церемонии вручения премии «Михалоскар».