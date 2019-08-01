Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 годаНародные новости вчера в 23:04
Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".
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Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Обновлено в 06:27
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17
Обновлено в 07:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Кино
Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа празднует 40-летний юбилей
Американский актер и продюсер Джейсон Момоа отмечает 40-летие.
Обновлено в 07:44
Спорт
Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Челябинец признался в убийстве девушки-блогера из Москвы
Тело девушки нашли 27 июля в квартире, которую она снимала на западе Москвы. Труп с пятью ножевыми ранениями был сложен в чемодан.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова зажгла в отпуске после свадьбы бывшего мужа
Пока Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева наслаждаются медовым месяцем, бывшая жена режиссера — Надежда Михалкова отдыхает с детьми в Испании.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Александр Плющенко показал настоящую балетную растяжку, с которой ему помог отец.
Обновлено в 07:44
Космос
Корабль «Прогресс МС-12» установил рекорд скорости по полетам к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» совершил сегодня в 18:29 по московскому времени успешную стыковку с модулем «Пирс» МКС.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Роналду продал Пепе свой особняк с большой скидкой
Как сообщает The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за £ 3,5 млн семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой — всего за £ 2,3 млн.
Обновлено в 03:13
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери
В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.
Обновлено в 07:36
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Политика
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40