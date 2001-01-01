Футбол

Кака поздравил себя с годовщиной завоевания «Золотого мяча». Модрич оценил
Матч ТВ
вчера в 18:57

Церемония награждения состоится 3 декабря, «Матч ТВ» будет транслировать церемонию в прямом эфире. Напомним, Кака завоевал «Золотой мяч» в 2007 году, являясь футболистом «Милана». С тех пор эту награду получали только 2 человека: Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Матч ТВвчера в 18:57

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Кака поздравил себя с годовщиной завоевания «Золотого мяча». Модрич оценил

Матч ТВвчера в 18:57

Кака поздравил себя с годовщиной завоевания «Золотого мяча». Модрич оценил

Sportbox.RUвчера в 18:57
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Футбол

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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Кака
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник. Прозвище «Кака» - уменьшительное от Рикардо. Воспитанник «Сан-Паулу». В 2002-2016 годах был игроком сборной Бразилии, за которую сыграл 92 матча, забил 29 голов.
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