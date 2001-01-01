Церемония награждения состоится 3 декабря, «Матч ТВ» будет транслировать церемонию в прямом эфире. Напомним, Кака завоевал «Золотой мяч» в 2007 году, являясь футболистом «Милана». С тех пор эту награду получали только 2 человека: Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Кака поздравил себя с годовщиной завоевания «Золотого мяча». Модрич оценил

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