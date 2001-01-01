Футбол
Церемония награждения состоится 3 декабря, «Матч ТВ» будет транслировать церемонию в прямом эфире. Напомним, Кака завоевал «Золотой мяч» в 2007 году, являясь футболистом «Милана». С тех пор эту награду получали только 2 человека: Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Матч ТВвчера в 18:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Футбол
Систему VAR начнут использовать в ЛЧ в этом сезоне в матчах плей-офф
УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с 1/16 финала.
Обновлено в 07:54
Футбол
Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказал слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива».
Обновлено в 07:38
Футбол
Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»
"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 07:50
Футбол
Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы
Обновлено в 07:29
Футбол
Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения
Конфликт случился после поражения "Дорадос" от "Атлетико Сан-Луис" (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 07:23
Футбол
Тульский «Арсенал» похвалили за хорошее футбольное поле
3 декабря тульский "Арсенал" сыграет заключительный домашний матч в этом году. Сегодня "красно-желтые" на своем поле принимают "Зенит".
Обновлено в 07:44
Футбол
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»
Обновлено в 07:29
Футбол
Пикфорд извинился перед фанатами «Эвертона»
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд извинился перед фанатами за результативную ошибку на последних секундах дерби с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:51
Футбол
Женский чемпионат Европы-2021 пройдет в Англии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил, что Англия будет принимать чемпионат Европы среди девушек в 2021 году.
Обновлено в 07:45
Футбол
Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ
Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 07:55
Футбол
Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев
«Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Обновлено в 07:55
Футбол
Турбин назначен на матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке России
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах финала Кубка России.
Обновлено в 07:54
Футбол
Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте
Обновлено в 07:06
Футбол
Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции
Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11