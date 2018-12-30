Футбол

Кака: «Моими главными проблемами в „Реале“ были травмы и Моуринью»
Матч ТВ
07:04

Бывший игрок «Реала» Кака заявил, что его самыми большими проблемами в мадридском клубе были постоянные проблемы с травмами и разногласия с Жозе Моуринью.
Матч ТВ07:04

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Кака: «Моими главными проблемами в „Реале“ были травмы и Моуринью»

Матч ТВ07:04

Кака: «В „Реале“ мне не хватало стабильности из-за травм и решений Моуринью»

Sports.ru07:20

Кака: «В „Реале“ у меня были две проблемы — травмы и Моуринью»

Sport24.ruвчера в 09:52

Кака: в «Реале» моими проблемами были травмы и Моуринью

Чемпионатвчера в 10:38

Кака: «В „Реале“ у меня были две проблемы - травмы и Моуринью»

Евро-футбол.рувчера в 10:12

Кака: «В „Реале“ я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс»

Спорт-Экспрессвчера в 15:49

Кака рассказал, почему не смог заиграть в «Реале»

Soccer.ruвчера в 04:33
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Происшествия

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Происшествия

СМИ сообщают, что Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин в три часа по челябинскому времени (13:00 мск) вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает издание «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за взрыва газа в доме в Магнитогорске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
Обновлено в 04:29
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева

В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Энергетика

«Газпром» назвал цену газа для Армении

В "Газпроме" заявили, что в 2019 году цена газа для Армении составит $165 за тысячу кубов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика

Пашинян и Путин договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Скворцова пообщалась с пострадавшими в Магнитогорске

Обновлено в 06:38
Происшествия

Двое пострадавших при ЧП в Магнитогорске находятся в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован

Обновлено в 04:17
Происшествия

Главы МЧС и и Минздрава прибыли в Магнитогорск

По поручению Владимира Путина в Магнитогорск прилетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, в котором ввели режим ЧС после обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 07:02
Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Наука

Названо лучшее средство от похмелья

Обновлено в 05:23
Политика

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли троих пострадавших

Из-под завалов извлечены 3 человека, в том числе 1 ребенок.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
Обновлено в 04:03
Транспорт

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Очевидцы рассказали об обрушении дома в Магнитогорске

Очевидцы рассказали РИА Новости, что машины экстренных служб прибыли на место уже через 10 минут после ЧП.
Обновлено в 06:39
Политика

В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США в Москве

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.
Обновлено в 04:56
Политика

В МВД Украины увидели «провокацию пророссийских сил» в ролике Бойко

Флаг Украины скрыли в ролике выдвинутого в президенты Юрия Бойко, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на телеканале Интер, советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал это "сознательной провокацией".
Обновлено в 06:35
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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