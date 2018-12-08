Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин прибыл в Париж, где в субботу проходят масштабные акции протеста против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей.

с чего всё началось

Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона радикально настроенных протестующих на Елисейских полях, сообщает РИА Новости. Задержаны более 480 человек, 211 из них арестовали. Манифестанты намеренно провоцировали стражей порядка неподалеку от Триумфальной арки.

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