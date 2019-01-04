Энергетика
Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за баррель.
РБКвчера в 02:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Обновлено в 06:58
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Политика
В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»
Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в австралийском Брисбене.
Обновлено в 07:17
Политика
МИД РФ: речь об обмене Пола Уилана пока не идет
Российский дипломат прокомментировал вопрос журналистов по поводу возможности обмена Уилана на одного из задержанных в США граждан России, в том числе и на Марию Бутину.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Кино
Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 06:40
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Польше при пожаре во время игрового квеста погибли пять человек
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Появилась реакция РПЦ на подписание томоса для украинских раскольников
Подписав томос для недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарх Варфоломей окончательно оторвал себя от мирового православия, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.
Обновлено в 07:07
Общество
Россию назвали одной из самых трудолюбивых стран Европы
С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам получить дополнительные дни отпуска.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика
Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину
Обновлено в 07:16
Политика
Посол Украины обнародовал перевод текста томоса
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха обнародовал перевод документа на украинский язык в микроблоге Twitter.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Один человек стал жертвой урагана «Пабук» в Таиланде
Один человек погиб и еще один пропал без вести днем в пятницу на юге Таиланде при первом ударе урагана «Пабук», передает «РИА Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал страны.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Супруга режиссёра Марлена Хуциева умерла в реанимации
Обновлено в 05:47
Хоккей
Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро
Полиция Петербурга начала проверку по факту массовой драки и распыления перцового газа на станции метро "Обводный канал" - инцидент произошел в пятницу, 4 января.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Крыму из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу на гору Ай-Петри
Минтранс Крыма распорядился полностью перекрыть дорогу на Ай-Петри для движения любого транспорта из-за угрозы схода снежных лавин.
Обновлено в 06:21