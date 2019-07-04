Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в РоссииРоссийская газета 02:42

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей. Такие данные по итогам пяти месяцев 2019 года приводит "Автостат". За год показатель вырос на 9,9 процента.
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с чего всё началось

За год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей. Это на 9,9% выше результата годичной давности.
Автостатвчера в 07:24

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На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 миллиард рублей

CarsWeek.ru02:21

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

Автоновости дня01:55

Названа средняя цена автомобиля в России в 2019 году

AutoNewsвчера в 10:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили около 1 трлн рублей

Тарантас Ньюс01:36

Названа средняя цена новой машины в России по итогам пяти месяцев 2019-го

Известиявчера в 11:15

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 миллиард рублей

Автостат01:36

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 9,9%

REGNUMвчера в 08:27
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Армия и оружие

Раскрыты имена всех погибших на подлодке моряков

Российское Минобороны показало имена всех 14 моряков, погибших при пожаре на подводной лодке в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:24
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 00:17
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске

«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Боккетти согласовал контракт с «Вероной»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира.
Обновлено в 01:28
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Технологии

Уязвимость в электронной почте оказалась опасной для правительства

По данным ведомства, преступники используют уязвимость CVE-2017-11774, которая позволяет выйти за пределы песочницы Outlook и выполнить вредоносный код в операционной системе.
Обновлено в 02:24
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13
Технологии

Правительство проработает варианты выпуска электронных паспортов

Проект нового удостоверения личности предполагает постепенный отказ от бумажных паспортов в пользу пластиковой карты с чипом, на которой будут находиться данные гражданина, в том числе биометрия и отпечаток пальца.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Происшествия

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней", сообщает АНСА.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Диетолог рассказала рецепт полезного и недорогого фастфуда

«Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, есть ли недорогая, но здоровая альтернатива бургерам и картошке фри.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено вчера в 14:00
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено вчера в 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
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