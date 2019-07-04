Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей. Это на 9,9% выше результата годичной давности.

с чего всё началось

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей. Такие данные по итогам пяти месяцев 2019 года приводит "Автостат". За год показатель вырос на 9,9 процента.

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

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