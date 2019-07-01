Вспоминаем, как год назад сборная России обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Прошел ровно год, как сборная России неожиданно выдала свой лучший матч в 21 веке. Лучшим он был не потому, что была обыграна сборная Испании.

Как вчера: ровно год назад сборная России обыграла Испанию на ЧМ

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