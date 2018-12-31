Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
РИА Новости
04:29

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ. По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
РИА Новости04:29

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В раде сравнили новый рацион украинцев с нормами для блокадников Ленинграда

Известия05:39

Депутат Верховной рады сравнил Украину с блокадным Ленинградом

ТК Звезда05:17

В Раде сравнили рацион украинцев с временами блокады Ленинграда

РЕН ТВ05:11

Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде

Комсомольская правда05:09

Украинский политик сравнил питание украинцев с блокадным Ленинградом

Московский Комсомолец04:58

Рацион украинцев сравнили с блокадным Ленинградом

News.ru04:45

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

РИА Новости04:29
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Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова отправилась в Ирак для эвакуации 30 российских детей, находящихся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»

Обновлено в 04:36
Политика

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено вчера в 13:47
Политика

Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

По словам политика, Германии в 2019 году следует взять на себя больше ответственности.
Обновлено в 02:23
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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