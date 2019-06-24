Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»RT на русском 01:37

Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты – дерзайте, мечтайте, любите. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь. Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и вашей любви.

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Символом торжеств, которые собрали более 1,4 млн зрителей, стал бриг «Россия». Площадь его парусов — около 900 кв. м. Кроме того, гости праздника увидели фейерверк и шоу, посвящённое истории страны.

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

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