Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента. Ранее ведомство заявило, что визит главы правительства на полуостров для участия в праздновании Дня Военно-морского флота "не согласован с украинской стороной".

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

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