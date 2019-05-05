Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и АнтипасхаРоссийская газета вчера в 17:23

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб. А до революции и сейчас - любимый день венчаний.

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

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