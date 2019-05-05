Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и АнтипасхаРоссийская газета вчера в 17:23
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб. А до революции и сейчас - любимый день венчаний.
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«Нельзя ругаться и оставаться дома одному»: что нужно знать пензенцам о Красной горке
Prо Город Пенза02 мая в 09:30
Какого числа Красная горка в 2019 году и что нужно делать в этот день?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону01 мая в 23:54
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Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Обновлено вчера в 15:30
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн
Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн.
Обновлено в 04:24
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный внедорожник на 797 л.с
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Ученые выяснили кому опасно мало спать
Как пишут в "Российской газете", под стрессом на работе учёные подразумевают ситуации, когда сотрудникам предъявляют высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и управлять процессом.
Обновлено в 04:22
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике
Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Футбол
В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина
Обновлено в 04:18
Политика
КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Праздники не влияют на производительность труда в РФ
Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
Обновлено в 01:45
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 23:14
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве
В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14