Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и АнтипасхаРоссийская газета вчера в 17:23

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб. А до революции и сейчас - любимый день венчаний.
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Пальцы веры апостола Фомы

REGNUM03:21

«Нельзя ругаться и оставаться дома одному»: что нужно знать пензенцам о Красной горке

Prо Город Пенза02 мая в 09:30

Пасха 2019 — традиции, обычаи и особенности празднования 28 апреля

SakhaLife.ru05:20

Православные верующие встречают Антипасху

Областная газета02:09

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Российская газетавчера в 17:23

Красная горка: Как справить свадьбу в русском традиционном стиле

Царьград03:00

Какого числа Красная горка в 2019 году и что нужно делать в этот день?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону01 мая в 23:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Обновлено вчера в 15:30
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн.
Обновлено в 04:24
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный внедорожник на 797 л.с

Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Ученые выяснили кому опасно мало спать

Как пишут в "Российской газете", под стрессом на работе учёные подразумевают ситуации, когда сотрудникам предъявляют высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и управлять процессом.
Обновлено в 04:22
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Израиль развернул бронетанковую бригаду на границе сектора Газа

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике

Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Угонщики на ворованном в Петербурге авто убили троих в ДТП под Рязанью

Обновлено в 05:19
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Футбол

В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина

Обновлено в 04:18
Политика

КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено вчера в 07:33
Общество

Праздники не влияют на производительность труда в РФ

Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество

Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Обновлено в 01:45
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 23:14
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
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