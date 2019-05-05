Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и АнтипасхаРоссийская газета вчера в 17:23
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб. А до революции и сейчас - любимый день венчаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нельзя ругаться и оставаться дома одному»: что нужно знать пензенцам о Красной горке
Prо Город Пенза02 мая в 09:30
Какого числа Красная горка в 2019 году и что нужно делать в этот день?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону01 мая в 23:54
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
Праздники не влияют на производительность труда в РФ
Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Онкобольной из Тобольска предложил отдать свое сердце жителю Владикавказа
У Виктора, жителя Тобольска, парализована нога после инсульта, а недавно врачи обнаружили еще и опухоль мозга.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным
Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
Обновлено в 03:02
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Общество
МЧС выпустило предупреждение из-за аномальной жары на Урале
Только неделю назад в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за ветра и снега, а сейчас МЧС предупреждает об аномальной жаре.
Обновлено в 00:54
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы
Ранее Микелла Абрамова выступала на сцене только со своей звездной матерью, но сейчас она собирается продолжать сольную карьеру.
Обновлено в 03:20
Общество
В Челябинске ребенку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.
Обновлено в 01:10
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
«Лицо ломается»: Мария Кончаловская напугала подписчиков упражнением
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Обновлено 03 мая в 22:50
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
Адель празднует свой день рождения и уход со сцены
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Обновлено в 03:14
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30