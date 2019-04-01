Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМRT на русском 05:10
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.
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Гендиректор ФФККР – о результатах первого дня КЧМ: «Вряд ли мы сможем теперь бороться за победу»
Спорт БИЗНЕС Online09:35
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
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Политика
Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу
В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
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Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки».
Обновлено в 07:34
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Спорт
Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде
Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
Обновлено в 11:53
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Полторак назвал условия новой провокации в Керченском проливе
Украина не откажется от прохождения украинских кораблей через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак, выступая на Киевском форуме по безопасности.
Обновлено в 11:40
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью
По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Наука
Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра
Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено в 08:04
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Твери за угрозы должнику задержан коллектор
4 апреля коллектор незаконно ворвался в квартиру мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:31
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Эстония объяснила недопуск парусника «Седов» в Таллин
Эстонские власти на разрешили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в свои территориальные воды из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передает ФАН.
Обновлено в 09:22
Авто
Обновленные Audi S6 и S7 впервые стали дизельными
Немецкая компания представила версии дизельных седана S6, универсала S6 Avant и купе S7 Sportback.
Обновлено в 07:51