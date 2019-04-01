Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМRT на русском 05:10

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.
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Гендиректор ФФККР – о результатах первого дня КЧМ: «Вряд ли мы сможем теперь бороться за победу»

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Первый день командного ЧМ по фигурному катанию: сборная России занимает третье место

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Упрощенная короткая программа Чена на командном ЧМ, которая не помешала ему стать лидером. Видео

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Кацалапов – о выступлении в ритм-танце: сегодня мы не думали об ошибках

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Никита Кацалапов: «Об ошибках не думали и в итоге получили все четвертые уровни»

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Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

ProstoProSport07:03
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Недвижимость

Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Политика

Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу

В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Политика

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки».
Обновлено в 07:34
Общество

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия

На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка

Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Спорт

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
Обновлено в 11:53
Авто

Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX

Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Полторак назвал условия новой провокации в Керченском проливе

Украина не откажется от прохождения украинских кораблей через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак, выступая на Киевском форуме по безопасности.
Обновлено в 11:40
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью

По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Наука

Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра

Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено в 08:04
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Твери за угрозы должнику задержан коллектор

4 апреля коллектор незаконно ворвался в квартиру мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

Эстония объяснила недопуск парусника «Седов» в Таллин

Эстонские власти на разрешили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в свои территориальные воды из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передает ФАН.
Обновлено в 09:22
Авто

Обновленные Audi S6 и S7 впервые стали дизельными

Немецкая компания представила версии дизельных седана S6, универсала S6 Avant и купе S7 Sportback.
Обновлено в 07:51
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