Хоккей

Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею
RT на русском
01:22

Россия
Швейцария
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место, вчера
Кирилл Слепец
5'
Никита Шашков
14'
25'
Валентин Нюссбаумер
Клим Костин
33'
36'
Янник Брюшвайле
Кирилл Слепец
47'
Кирилл Слепец
58'
Информация о матче: Чемпионат, Интерфакс
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Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
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