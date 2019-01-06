Хоккей

Сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею
Газета.Ru
02:14

Россия
Швейцария
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место, вчера
Кирилл Слепец
5'
Никита Шашков
14'
25'
Валентин Нюссбаумер
Клим Костин
33'
36'
Янник Брюшвайле
Кирилл Слепец
47'
Кирилл Слепец
58'
Информация о матче: Чемпионат, Интерфакс
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Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Слепец, также отличились Никита Шашков и Клим Костин.
Газета.Ru02:14

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