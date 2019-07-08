Точку в матче поставил форвард бразильцев Ришарлисон, забивший на 90-й минуте. Таким образом, сборная Бразилии в девятый раз в своей истории выиграла Кубок Америки. Для сборной Перу этот финал был третьим, при этом в двух предыдущих команда одержала победу.

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Происшествия Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Происшествия В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Происшествия На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Происшествия Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.

Армия и оружие Модернизированный МРК ТОФ «Смерч» уничтожил «вражеский» корабль Сегодня в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" уничтожил корабль условного противника.

Политика Британия проверит утечку писем своего посла в США 7 июля стало известно, что посол Британии в США Ким Дэррок считает американского президента Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок — об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую» В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.

Экономика Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Экономика В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в Соединенных Штатах Америки. В своих соцсетях девушка выставила фото с бойфрендом.

Финансы Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Политика Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.