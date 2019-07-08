Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок АмерикиREGNUM 00:19
Точку в матче поставил форвард бразильцев Ришарлисон, забивший на 90-й минуте. Таким образом, сборная Бразилии в девятый раз в своей истории выиграла Кубок Америки. Для сборной Перу этот финал был третьим, при этом в двух предыдущих команда одержала победу.
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